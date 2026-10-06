Luis Gamero deja Secretaría General de Othón P. Blanco y va por coordinación municipal de Morena

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CHETUMAL.- Luis Gamero Barranco presentó su renuncia definitiva como secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para participar en el próximo proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El ahora exfuncionario confirmó su salida durante una conferencia de prensa, en la que explicó que esperará la publicación de la convocatoria del partido para formalizar su inscripción y competir por la coordinación municipal.

Gamero Barranco informó que presentó su renuncia durante el fin de semana y agradeció el respaldo recibido durante los dos años en que permaneció al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento.

Señaló que su intención es concentrarse en las actividades partidistas y realizar trabajo territorial con habitantes de Othón P. Blanco, una vez que Morena establezca las reglas y plazos de participación.

La convocatoria para las Coordinaciones Municipales y Distritales Locales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional está prevista para publicarse el 7 de octubre. La dirigencia estatal de Morena adelantó que los funcionarios administrativos, como secretarios y directores, deberán separarse de sus responsabilidades para poder registrarse, mientras que quienes ocupan cargos de elección popular no estarán obligados a solicitar licencia.

La salida de Gamero se suma a las renuncias de otros funcionarios que han manifestado su intención de participar en el mismo proceso por Othón P. Blanco.

Entre los perfiles mencionados se encuentran Nabil Eljure Terrazas, quien dejó la Subsecretaría de Gobierno; Elda Xix Euán, quien se separó de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, y Alejandro Alamilla Villanueva, quien dejó la dirección del Instituto de Capacitación para el Trabajo. También se ha mencionado a Saulo Aguilar dentro del grupo de interesados en la coordinación municipal.

Gamero Barranco ocupaba la Secretaría General del Ayuntamiento dentro de la administración encabezada por la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández. Su cargo lo colocaba entre los principales responsables de la política interna y la operación administrativa del gobierno municipal.

Al referirse a las reuniones que ha sostenido con otros interesados en participar, rechazó que existan acuerdos para distribuir posiciones y aseguró que se ha tratado únicamente de encuentros de cortesía.

El exsecretario también fue cuestionado sobre la sanción que recibió por violencia política contra las mujeres en razón de género. Gamero sostuvo que cumplió con lo ordenado por las autoridades y consideró concluido el asunto.

Sin embargo, reconoció que su nombre todavía aparece en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con una vigencia señalada hasta el 8 de noviembre. Ante esta situación, afirmó que esperará a conocer los requisitos de la convocatoria y que corresponderá a Morena determinar si cumple con las condiciones para participar.

La Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional constituye una responsabilidad interna de Morena, por lo que la eventual inscripción de Gamero no equivaldría por sí misma a una candidatura formal a la presidencia municipal de Othón P. Blanco.

Con su renuncia, Gamero queda en condiciones de concentrarse en el proceso partidista, mientras Morena se prepara para abrir una nueva etapa de definiciones internas rumbo a las elecciones locales de 2027.