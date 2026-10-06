Atenea Gómez deja temporalmente alcaldía de Isla Mujeres para participar en proceso interno de Morena

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ISLA MUJERES.- Atenea Gómez Ricalde se separará temporalmente de la presidencia municipal de Isla Mujeres para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional correspondiente al Distrito 03 de Quintana Roo, pese a que la convocatoria partidista no obliga a los alcaldes a solicitar licencia.

El Cabildo autorizó la solicitud durante la XXIX sesión extraordinaria del Ayuntamiento. Durante su ausencia, la primera regidora Isla del Mar Magaña López quedará como encargada del despacho de la Presidencia Municipal y dará continuidad a las actividades, programas, obras y servicios de la administración.

La decisión diferencia a Gómez Ricalde de otros presidentes municipales de Quintana Roo que también se registraron en el proceso de coordinaciones distritales de Morena y que, al no estar obligados por la convocatoria, continúan desempeñando sus cargos mientras participan en la contienda interna.

Entre ellos se encuentran Diego Castañón Trejo, de Tulum; Erik Borges Yam, de José María Morelos, y Maricarmen Hernández Solís, de Felipe Carrillo Puerto, quienes participan en el proceso correspondiente al Distrito Federal 02.

Gómez Ricalde había informado mediante sus redes sociales que solicitó la licencia después de registrarse como aspirante a encabezar los trabajos de la Coordinación Distrital Federal del Distrito 03, dentro del proceso de organización territorial convocado por Morena rumbo a 2027.

La alcaldesa explicó que durante su ausencia el gobierno municipal permanecerá bajo responsabilidad de un equipo que dará continuidad a la atención de la población y al funcionamiento de los servicios del Ayuntamiento.

“Tengan la certeza de que durante este tiempo Isla Mujeres queda en muy buenas manos”, expresó al anunciar su decisión.

El registro de Gómez Ricalde se realizó el 1 de octubre. La convocatoria nacional estableció un periodo de inscripciones del 1 al 4 de octubre y permitió que los servidores públicos participaran sin separarse necesariamente de sus cargos.

La licencia, por tanto, fue una decisión de la presidenta municipal y no una condición establecida por Morena para aceptar su participación. Su separación temporal también establece una delimitación entre sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento y las actividades que realizará como aspirante dentro del proceso partidista.

El Distrito Electoral Federal 03 tiene cabecera en Cancún y, de acuerdo con la distritación vigente, está integrado por secciones electorales del municipio de Benito Juárez. Isla Mujeres pertenece al Distrito Federal 04, por lo que Gómez Ricalde busca encabezar la organización partidista en una demarcación distinta al municipio que gobierna.

La Coordinación Distrital Federal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional constituye una responsabilidad interna de Morena y el registro de Gómez Ricalde no equivale todavía a una candidatura formal a diputada federal. La definición dependerá de las siguientes etapas y determinaciones de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Gómez Ricalde afirmó que durante el periodo de licencia continuará participando en actividades políticas y expresó su intención de contribuir al proyecto nacional de Morena.

El Ayuntamiento no precisó la duración de la licencia temporal, pero confirmó que Isla del Mar Magaña López permanecerá como encargada del despacho mientras Gómez Ricalde esté separada de la Presidencia Municipal.