Luisa María Alcalde pide no exhibir diferencias internas entre morenistas; “es ayudarle a la oposición”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- “La ropa sucia se lava en casa”, advirtió la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al llamar a la militancia a mantener la unidad interna y resolver sus diferencias dentro de los canales institucionales del partido, en medio de los señalamientos por presuntos actos proselitistas anticipados de algunos perfiles con miras a las elecciones de 2027.

Durante una rueda de prensa en Baja California, el pasado 3 de octubre, Alcalde reconoció que existen distintas corrientes dentro del movimiento, pero recordó que los estatutos de Morena prohíben las campañas adelantadas y establecen mecanismos internos para resolver cualquier conflicto.

“Yo puedo tener diferencias con un compañero o compañera, pues sí, ni modo que en este movimiento haya pensamiento único, sería ridículo. Somos un movimiento de pluralidad, pero tenemos reglas claras. Cuando nos sumamos a Morena asumimos estos estatutos, y tenemos instancias donde presentar quejas y dirimir diferencias. Exhibirlas públicamente es hacerle el caldo gordo a la derecha”, señaló.

La dirigente insistió en que las inconformidades deben canalizarse a través de las instancias de control y disciplina del partido, las cuales —recordó— pueden incluso suspender derechos partidarios o expulsar a quienes incumplan los lineamientos internos.

Respecto a la renovación de cargos en 2027, Alcalde adelantó que no se permitirá que familiares directos de funcionarios salientes sean propuestos como candidatos, como parte del compromiso de Morena con la transparencia y el combate al nepotismo.

“En el 2027 tomamos la decisión de no proponer en la boleta a ningún familiar. El tema del nepotismo no se va a llevar a cabo en el 27”, afirmó.

Sin embargo, precisó que la reelección de funcionarios será posible si la ley lo permite, ya que el partido aún no ha adoptado una postura contraria a dicha figura.

La lideresa recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para prohibir el nepotismo y limitar la reelección en cargos públicos, aunque esta medida se aplicará hasta las elecciones de 2030.