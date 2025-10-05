Sheinbaum exige rectitud a Fuerzas Armadas tras huachicol fiscal: ‘Corrupción se sanciona con firmeza’

Comparte esta Noticia

XALAPA.- En medio de las investigaciones por presunta corrupción en la Secretaría de Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la defensa de la soberanía nacional requiere de valores firmes en las personas e instituciones, y destacó que las Fuerzas Armadas mexicanas “los tienen y los representan”.

Durante la ceremonia por el 204 aniversario de la creación de la Armada de México y los 201 años de la Constitución Federal de 1824, realizada este sábado en el puerto de Veracruz, la mandataria reafirmó que la honestidad debe ser el principio rector del servicio público y militar.

“Las Fuerzas Armadas mexicanas tienen el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México; la lealtad que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber que empuja a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad, que es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella, nada perdura”, expresó.

Sheinbaum advirtió que “lo contrario a la honestidad es la corrupción, y debe verse como lo que es: una traición a todos los valores”, al tiempo que pidió sancionar con firmeza cualquier acto que atente contra la integridad institucional.

Las declaraciones de la presidenta ocurren tras revelarse la existencia de una presunta red de contrabando de combustibles (“huachicol fiscal”) en la que estarían implicados altos mandos navales, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya detenido, y otros diez marinos y funcionarios aduaneros.

“La lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad”, enfatizó la mandataria, al tiempo que llamó a “enaltecer la honestidad como principio de vida”.

Sheinbaum cerró su discurso con un mensaje directo sobre el servicio público:

“¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado? No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad, ni herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”.