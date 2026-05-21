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Luisa María Alcalde presenta iniciativa para detectar nexos criminales en candidatos

21 mayo, 2026
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CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que contempla la creación de una comisión de verificación de integridad para revisar posibles vínculos criminales de aspirantes a cargos de elección popular.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este nuevo mecanismo estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral y sería integrado por tres consejeros electorales.

La propuesta busca establecer coordinación entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar los perfiles de quienes aspiren a candidaturas.

De acuerdo con Alcalde, los partidos políticos deberán entregar listas de aspirantes a la comisión, la cual consultará información con instancias como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas dependencias realizarán análisis para detectar posibles riesgos de vínculos con la delincuencia organizada o actividades ilícitas.

“Las autoridades determinan si existe o no un riesgo razonable y entregan esa información a la comisión”, explicó la consejera jurídica.

Posteriormente, la comisión notificará a los partidos políticos sobre la existencia de posibles riesgos para que sean éstos quienes decidan si mantienen o no el registro de las candidaturas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esta iniciativa forma parte del paquete de reformas planteadas para fortalecer la democracia y los procesos electorales rumbo a 2027.

La mandataria destacó que uno de los objetivos centrales es impedir que personas con presuntos nexos con grupos criminales puedan acceder a candidaturas de cualquier partido político.

Asimismo, se aclaró que las investigaciones de las autoridades continuarán de manera independiente en caso de detectarse posibles conductas delictivas.

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