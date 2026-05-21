México revisa orden ejecutiva de Trump relacionada con remesas: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza los alcances de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionada con el envío de remesas y el acceso de migrantes indocumentados a servicios financieros.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el próximo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, participará en la revisión de las nuevas medidas impulsadas por el gobierno estadounidense.

Sheinbaum señaló que el análisis se realiza de manera conjunta entre Hacienda y la representación diplomática mexicana, con el objetivo de dialogar posteriormente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento del Tesoro”, indicó.

La orden ejecutiva firmada por Trump busca limitar el acceso de migrantes sin autorización legal a servicios financieros, créditos y préstamos en territorio estadounidense.

El documento argumenta que parte de las remesas enviadas desde Estados Unidos habrían sido utilizadas para financiar actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero.

Además, el gobierno estadounidense sostiene que algunas operaciones financieras están relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia ese país.

Como parte de las nuevas disposiciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberá emitir en un plazo de 60 días nuevas reglas para que instituciones bancarias detecten operaciones consideradas de riesgo.

Entre ellas se contemplan transferencias fragmentadas, uso de empresas fantasma y pagos sin registros claros.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha detallado posibles afectaciones para el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto de las medidas.