México reafirma envío de ayuda humanitaria a Cuba

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes un encuentro con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, en el marco del foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países africanos, con el objetivo de reafirmar el envío de ayuda humanitaria a la isla.

A través de redes sociales, la Cancillería mexicana informó que durante la reunión se reiteró el compromiso de mantener el apoyo humanitario y fortalecer la relación bilateral, en línea con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de este encuentro, De la Fuente sostuvo reuniones con representantes de Colombia, Haití y Ghana, en el contexto del foro Celac-África realizado en Bogotá.

En paralelo, Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que este mismo viernes partirá desde Veracruz un buque de la Marina con alimentos y suministros destinados a la población cubana, lo que representa el tercer envío de ayuda desde México en el actual contexto de restricciones energéticas.

La mandataria señaló que su gobierno continuará respaldando al pueblo cubano, incluyendo la búsqueda de mecanismos para suministrar combustible sin afectar las condiciones internas del país.

De manera adicional, la flotilla Nuestra América —integrada por activistas y organizaciones civiles— también enviará ayuda desde Puerto Progreso, con un cargamento de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares, con destino a La Habana.

Asimismo, desde Isla Mujeres partirán dos embarcaciones más que se sumarán a estas acciones de apoyo humanitario.

Esta movilización cuenta con respaldo de organizaciones internacionales y forma parte de una serie de iniciativas recientes impulsadas desde México en apoyo a Cuba, en un contexto de renovadas tensiones con Estados Unidos.