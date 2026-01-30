Mantiene Tulum gasto de más de 100 mdp para enviar basura a Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

TULUM.- El Ayuntamiento de Tulum mantendrá durante el ejercicio fiscal 2026 un gasto cercano a los 108 millones de pesos para garantizar el servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, los cuales continuarán siendo llevados al relleno sanitario ubicado en el municipio de Playa del Carmen.

Así lo informó el tesorero municipal, Vicente Francisco Aldape Moncada, quien explicó que el manejo integral de los desechos seguirá en manos de un proveedor externo, responsable tanto de la recolección en el municipio como del transporte de los residuos hasta su destino final.

El funcionario detalló que el monto destinado a este servicio se mantendrá prácticamente sin cambios respecto al año anterior, cuando el techo financiero aprobado rondó los 108 millones de pesos, cifra que se replicará en el presupuesto de este año.

Aldape Moncada señaló que Tulum actualmente no cuenta con un relleno sanitario propio, debido a que el que operaba en el municipio fue clausurado tras el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, a pesar de que cumplía con la normatividad ambiental y contaba con la infraestructura adecuada, como geomembrana y sistemas de tratamiento.

Precisó que la suspensión del uso de ese sitio obedeció a una disposición oficial, lo que obligó al municipio a buscar alternativas para asegurar la disposición final de los residuos generados diariamente.

Aunque reconoció que es una prioridad para la administración municipal contar nuevamente con un relleno sanitario propio, el tesorero indicó que, por el momento, el traslado de los desechos a Playa del Carmen ha sido la opción más viable, tanto por cuestiones operativas como por la disponibilidad presupuestal en su momento.

Finalmente, Aldape Moncada reiteró que la continuidad del servicio de recolección es fundamental para el municipio, por lo que se continuará trabajando bajo este esquema mientras se avanza en la planeación de una solución definitiva en futuros ejercicios fiscales.