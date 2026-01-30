Sheinbaum planteará a Trump que EU mande petróleo a Cuba

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la crisis energética que enfrenta Cuba, el Gobierno de México propondrá que sea Estados Unidos quien suministre petróleo a la isla, con el objetivo de evitar un agravamiento de la situación humanitaria, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 30 de enero.

La mandataria señaló que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar diálogo con el gobierno estadounidense para que se aclaren los alcances de los aranceles anunciados hacia los países que provean petróleo a Cuba, y plantear directamente la posibilidad de que Washington asuma ese suministro.

Durante su conferencia matutina desde Baja California, Sheinbaum precisó que el volumen de crudo enviado por México a Cuba es mínimo, al representar menos del uno por ciento de la producción nacional, con el fin de dimensionar el impacto real de ese apoyo energético.

Explicó que Cuba utiliza crudo mexicano de tipo ligero, como el Istmo y el Olmeca, en sus plantas de generación eléctrica, ya que su infraestructura solo permite operar con ese tipo de mezclas, debido al deterioro que presentan sus instalaciones.

La presidenta advirtió que la falta de energía tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la población cubana, al afectar el funcionamiento de hospitales, sistemas de refrigeración y otros servicios esenciales, lo que puede derivar en una crisis humanitaria.

De acuerdo con datos oficiales, la escasez de electricidad provocó que el 57 por ciento del territorio cubano permaneciera sin suministro eléctrico durante la noche del 29 de enero, y se prevé que el porcentaje sea similar este viernes.

Sheinbaum reiteró que el planteamiento del Gobierno de México es evitar una mayor afectación a la población y subrayó que el tema será abordado con Estados Unidos, ya sea para aclarar las restricciones vigentes o para que ese país asuma directamente el envío de petróleo como una medida de apoyo al Gobierno cubano.