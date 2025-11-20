Mara Lezama acude a reunión con Claudia Sheinbaum para abordar temas del sector salud

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió este miércoles 19 de noviembre en la Ciudad de México con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar temas referentes al sector salud. Como parte de su gira de trabajo por la capital del país también visitó al secretario de Economía y acompañó a artesanos locales que fueron galardonados en el Senado de la República.

“Las gobernadoras y los gobernadores de los estados incorporados a IMSS Bienestar nos reunimos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo a una atención de salud gratuita y para seguir fortaleciendo, con determinación, los servicios de salud en Quintana Roo”, publicó la gobernadora en sus redes sociales.

Mencionó que también dialogó con Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, sobre los dos hospitales que actualmente se construyen en Quintana Roo, ubicados en Felipe Carrillo Puerto y Chetumal.

En el encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se discutieron acciones “para seguir impulsando la transformación que está llegando a cada comunidad de nuestro estado”.

Platicaron sobre el Polo del Bienestar ubicado en Chetumal y nuevas opciones de movilidad que acerquen oportunidades a todas y todos, y el fortalecimiento de las cadenas de valor para impulsar la economía estatal.

“También avanzamos en estrategias para aprovechar nuestras ventajas competitivas, promover centros de innovación tecnológica y construir una planeación estratégica que ponga a la gente en el centro”, compartió Mara Lezama.

Además acompañó a artesanos integrantes de las cooperativas Lool Chuy y Maya Sur, establecidas en el centro y sur del estado, que fueron galardonados en los Premios al Mérito Cooperativo 2025. Quintana Roo recibió ocho reconocimientos en total.

“Con mucho orgullo acompañamos a nuestras y nuestros artesanos de Quintana Roo que hoy son reconocidos por el Senado de la República y la Secretaría de Economía. Su trabajo fortalece la economía comunitaria, la igualdad de género y la prosperidad compartida”, señaló la mandataria, quien este mismo día regresó al estado.

Fuente: La Jornada