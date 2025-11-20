Tribunal Electoral salva a su presidente, Gilberto Bátiz, de multa impuesta por el INE

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perdonó por unanimidad al magistrado presidente, Gilberto Bátiz García, una multa de 28 mil 737 pesos impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por motivos de fiscalización relacionados con la elección del Poder Judicial de la Federación.

Según el proyecto de acuerdo, se determinó dejar sin efecto la conclusión sobre la omisión de presentar comprobantes de pago, para que el INE revalorara la documentación. Además, se revocaron las conclusiones relativas a la omisión de modificar, cancelar eventos y a los gastos no comprobados, lo anterior, debió a que la autoridad responsable se basó en una norma no aplicable y no garantizó el derecho de defensa del recurrente.

“En el primer caso, para dejar insubsistente la conclusión relativa a la omisión de presentar comprobantes de pago para efecto de que la responsable valore integralmente la documentación presentada, y se propone revocar de forma lisa y llana las conclusiones vinculadas con la omisión de modificar, cancelar eventos y con los gastos no comprobados, debido a que, por un lado, la autoridad responsable se apoyó en un supuesto normativo que no es aplicable, y por otro lado no garantizó debidamente el derecho de defensa del recurrente”, explicó el proyecto.

En su segunda sesión como magistrado presidente, Gilberto Bátiz García se excusó de participar en los proyectos directamente relacionados con la elección del Poder Judicial de la Federación.

El magistrado, elegido por voto popular para presidir el TEPJF, abandonó la sesión plenaria. Aunado a ello, solicitó al magistrado decano, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que asumiera la conducción de la sesión restante.

Fuente: El Heraldo de México