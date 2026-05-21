Mara Lezama anuncia expansión hospitalaria y universalidad médica en Quintana Roo

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CANCÚN.- Quintana Roo avanza en una transformación integral de su sistema de salud pública con nuevos hospitales, unidades de especialidades y la implementación del modelo de universalidad médica impulsado por el Gobierno Federal a través del IMSS-Bienestar, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria estatal explicó que sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para revisar proyectos prioritarios en materia hospitalaria y de atención médica para la entidad.

Entre las obras más relevantes destacó el nuevo Hospital General de Chetumal, cuya primera etapa ya concluyó y actualmente se encuentra en proceso de licitación la segunda fase. El complejo contará con 120 camas, 30 consultorios, cinco quirófanos, tomógrafo, resonancia magnética, salas de hemodinamia y áreas especializadas de diagnóstico e imagenología.

Mara Lezama afirmó que esta infraestructura permitirá que pacientes del sur del estado ya no tengan que trasladarse a otras ciudades para recibir estudios especializados o tratamientos de alta complejidad.

También reportó avances en el nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, el cual tendrá 60 camas, tomógrafo, mastógrafo, densitometría y equipamiento médico de última generación. Recordó que al inicio de la administración estatal el hospital existente operaba con equipos descompuestos, incluidos aparatos de rayos X y ultrasonido.

En Cancún, anunció la consolidación del nuevo Hospital Materno Infantil, que será instalado en el inmueble conocido como “Kumatito”, recuperado tras permanecer abandonado durante varios años. Este centro contará con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), terapia intensiva para recién nacidos, quirófanos y áreas de ginecología, obstetricia y pediatría.

A estos proyectos se suma la futura Torre de Especialidades junto al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde se ofrecerán servicios de oncología, nefrología, neurocirugía, gastroenterología, salud mental y oftalmología avanzada, incluyendo trasplantes de córnea y atención de retinopatías.

La gobernadora también anunció la construcción de una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio en Cancún, donde se instalará el primer PET Scan público de Quintana Roo, además de resonadores magnéticos, acelerador lineal, medicina nuclear y áreas de quimioterapia y radioterapia.

En materia tecnológica, adelantó que Quintana Roo será uno de los primeros cinco estados del país en implementar el expediente clínico electrónico y el modelo de universalidad médica.

Con este sistema, los pacientes podrán recibir atención indistintamente en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, además de gestionar citas y consultar expedientes médicos mediante una aplicación móvil.

Asimismo, explicó que el nuevo esquema federal contempla dispensadores automáticos de medicamentos, surtimiento mediante farmacias privadas y distribución en Tiendas del Bienestar, con el objetivo de ampliar el acceso a tratamientos médicos.

“La salud es un derecho, no un privilegio”, sostuvo Mara Lezama al señalar que estas inversiones buscan reducir las brechas de desigualdad en Quintana Roo.