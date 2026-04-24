Presidenta respalda desempeño de Marcelo Ebrard en medio de críticas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, tras los señalamientos por el alojamiento de su hijo en la embajada mexicana en el Reino Unido.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la mandataria afirmó que el funcionario realiza un trabajo “excelente” al frente de la dependencia, destacando su desempeño en temas económicos y comerciales.

Sheinbaum subrayó la labor de Ebrard en la relación con Estados Unidos, particularmente en el diálogo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el Departamento de Comercio, en el marco del tratado comercial entre ambos países.

Asimismo, detalló que el secretario mantiene coordinación constante con el sector empresarial y participa en mesas de trabajo para evaluar proyectos de inversión, permisos y estrategias de desarrollo económico.

“Está haciendo una excelente labor”, reiteró la presidenta al referirse a su desempeño.

Respaldo a Luisa María Alcalde

En el mismo espacio, la mandataria también defendió a Luisa María Alcalde Luján ante críticas por su próxima incorporación al gabinete federal.

Sheinbaum calificó a Alcalde como una “compañera extraordinaria” y destacó su perfil para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, uno de los cargos clave dentro del gobierno.

“Es una de las áreas más importantes del Gobierno de México; no la estaría invitando si no supiera de su honestidad y convicción”, afirmó.

La presidenta consideró que los cuestionamientos forman parte de críticas hacia su administración, y aseguró que cuenta con un equipo sólido en el gabinete.

De acuerdo con lo previsto, Alcalde asumirá el cargo el próximo 1 de mayo, tras la salida de Esthela Damián.