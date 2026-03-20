Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción

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HAWÁI.- El actor estadounidense Chuck Norris, famoso por su carrera en el cine de acción y la televisión, falleció a los 86 años tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái, de acuerdo con reportes difundidos en medios.

Según un comunicado atribuido a su familia y compartido en redes sociales, el deceso ocurrió la mañana del viernes. “Con gran tristeza informamos el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Aunque preferimos mantener en privado las circunstancias, estuvo acompañado por su familia y partió en paz”, señala el mensaje.

En el mismo texto, sus familiares destacaron tanto su trayectoria profesional como su papel dentro del ámbito personal. “Para el público era un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza; para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano excepcional y el pilar de nuestra familia”, expresaron.

La publicación, difundida en Instagram, subraya que el actor llevó una vida guiada por sus principios, su fe y su cercanía con sus seres queridos, además de destacar el impacto que tuvo en millones de personas a través de su disciplina y trabajo.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a sus seguidores, al señalar que el cariño del público fue siempre significativo para él.

De acuerdo con el portal TMZ, el actor fue internado el jueves en un hospital en la isla de Kauai, en Hawái, tras una emergencia registrada horas antes.

Versiones citadas por ese medio indican que, hasta antes del incidente, Norris se encontraba activo y de buen ánimo. Incluso, un amigo cercano habría conversado con él por teléfono un día antes, señalando que el actor estaba entrenando y bromeando con normalidad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre las causas del presunto fallecimiento.