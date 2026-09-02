Mara Lezama destaca inversiones en movilidad, carreteras y agua en su Cuarto Informe

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CHETUMAL.- Quintana Roo concentra una cartera de obras de infraestructura que incluye inversiones multimillonarias en movilidad, carreteras, conectividad y servicios básicos, con proyectos como el Puente Vehicular Nichupté, el Libramiento Vial de Carga Cancún Sur y el Tren Maya, destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

Entre las inversiones de mayor monto se encuentra el Puente Vehicular Nichupté, una infraestructura de 11.2 kilómetros que representa recursos federales por 10 mil 319 millones de pesos y que, de acuerdo con el informe, beneficiará a alrededor de 1.3 millones de personas.

En Cancún también continúa la construcción del Distribuidor Vial Bulevar Kukulcán, proyecto de 1.92 kilómetros que registra un avance de 30.7 por ciento y una inversión de 484 millones de pesos. Su objetivo es mejorar la conexión con la zona hotelera y reorganizar los flujos vehiculares.

A estas obras se suma la modernización de un tramo del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se destinaron 75.2 millones de pesos para mejorar la conexión entre la ciudad, el aeropuerto, la zona hotelera y la carretera Cancún-Chetumal.

Otro de los proyectos en desarrollo es la carretera Cancún-Isla Blanca, corredor de 25 kilómetros en el que actualmente se ejecutan dos etapas de 2 y 2.2 kilómetros en la zona de Playa Mujeres, con una inversión conjunta de 380 millones de pesos.

En materia de transporte de mercancías, la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta la Prolongación Huayacán, también denominada Libramiento Vial de Carga Cancún Sur. La obra tendrá una longitud de 14.85 kilómetros y representa una inversión de 3 mil 100 millones de pesos.

Esta vialidad está proyectada como un segundo acceso a Cancún y permitirá conectar la estación de carga del Tren Maya con la red carretera, con el propósito de evitar que el transporte de mercancías incremente la saturación de las principales avenidas de la ciudad.

El Gobierno estatal también incluyó entre los proyectos estratégicos al Tren Maya, iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuya infraestructura será complementada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo con el servicio de carga.

De acuerdo con Lezama Espinosa, el proyecto busca ampliar la movilidad turística y comercial, además de incorporar productores y empresas locales a nuevos mercados.

El balance gubernamental también destacó al Aeropuerto Internacional de Tulum como parte de la nueva infraestructura de conectividad de Quintana Roo.

Las inversiones reportadas se extienden al centro y sur de la entidad. En Subteniente López continúa la reconstrucción del Puente Internacional sobre el Río Hondo, que presenta un avance de 49.1 por ciento y una inversión de 48.7 millones de pesos. El proyecto contempla ampliar la estructura de nueve a 13 metros de ancho y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la frontera con Belice.

Asimismo, concluyó la rehabilitación de 10.47 kilómetros de la carretera Bacalar-Buenavista, con una inversión de 17.7 millones de pesos, mientras que en el acceso a Chiquilá fueron rehabilitados dos kilómetros con recursos por 12.97 millones.

En Javier Rojo Gómez se amplió a cuatro carriles el ramal de acceso mediante una inversión de 100 millones de pesos, obra que, según las cifras oficiales, beneficia a aproximadamente 6 mil 800 habitantes.

El Cuarto Informe también reporta inversiones en infraestructura hidráulica. Al cierre de 2025, la cobertura de agua potable en Quintana Roo se ubicó en 97.6 por ciento: 97.8 por ciento en zonas urbanas y 94.6 por ciento en localidades rurales.

En infraestructura social básica de agua potable se destinaron 184.9 millones de pesos y se reporta que cerca de 1.99 millones de habitantes cuentan con el servicio.

Otros 281.8 millones de pesos fueron ejercidos en proyectos de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje pluvial, con un alcance reportado de 507 mil 89 habitantes en 23 localidades de Bacalar, Cozumel, Othón P. Blanco, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum.

Lezama Espinosa sostuvo que estas inversiones forman parte de una estrategia para extender infraestructura y conectividad más allá de los principales destinos turísticos y atender las necesidades de las distintas regiones de Quintana Roo.