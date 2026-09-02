Sheinbaum descarta por ahora detener a Rocha Moya por falta de pruebas de Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hasta ahora no existen condiciones para detener al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debido a que Estados Unidos no ha entregado las pruebas adicionales solicitadas por las autoridades mexicanas para sustentar su petición.

Washington solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, junto con una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el gobierno estadounidense había aportado nuevos elementos para respaldar la solicitud.

“Hasta ahora no. Entonces no hay condiciones”, respondió.

De acuerdo con los señalamientos de Estados Unidos, Rocha Moya y otros funcionarios habrían brindado protección a operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitado el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.

Estas acusaciones forman parte de la solicitud estadounidense y no constituyen hechos acreditados por la justicia mexicana.

Sheinbaum explicó que las autoridades de Estados Unidos han argumentado que, al tratarse de una petición de “detención urgente con fines de extradición”, no estarían obligadas a presentar elementos adicionales.

“Eso es lo que hasta ahora han contestado. Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora no”, señaló la mandataria.

Las autoridades mexicanas consideran insuficiente la información remitida hasta el momento para presentar el caso ante un juez, por lo que solicitaron mayores elementos que permitan sustentar jurídicamente una eventual orden de detención.

La Presidenta defendió esta exigencia al señalar que responde tanto a las disposiciones del sistema jurídico mexicano como al principio de reciprocidad en la relación bilateral.

De esta manera, la eventual detención de Rocha Moya permanece condicionada a que Estados Unidos aporte información adicional que, a consideración de las autoridades mexicanas, permita llevar la solicitud ante un juez.