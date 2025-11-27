Mara Lezama entrega 16 motocicletas recuperadas; exhorta a fortalecer cultura de la denuncia

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En las instalaciones del C5, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 16 motocicletas recuperadas como parte de las acciones coordinadas para combatir el robo de unidades y reforzar la seguridad para el bienestar de las y los quintanarroenses.

Ante las personas afectadas, la Gobernadora destacó que antes la recuperación de vehículos era casi imposible y un tormento para las víctimas. Eso se terminó; hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto entre la Policía Estatal, las corporaciones municipales y la Fiscalía General del Estado.

“Hoy estamos aquí en el C5 y quiero que vean lo que significa trabajar juntas y juntos para cuidar a las familias de Quintana Roo. Hoy entregamos 16 unidades recuperadas gracias a la gran coordinación de la policía estatal, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado”, afirmó.

Mara Lezama informó que en las últimas semanas ya fueron entregadas a sus dueñas y dueños, 79 motocicletas y 4 vehículos, a quienes se les condonó el arrastre de grúa y el corralón, en una devolución ágil.

Entre los casos presentados destacó el de Gerardo Alexis, quien recuperó su motocicleta el mismo día en que denunció el robo, y el de Rone Guillermo, cuyo vehículo fue localizado en menos de siete horas. “Estas historias muestran que cuando alguien denuncia, actuamos de inmediato, rastreamos cada unidad y trabajamos sin descanso para regresarla a su dueño”, subrayó.

La titular del Ejecutivo recordó que cada vehículo representa esfuerzo, trabajo y sacrificio familiar, por lo que este gobierno diferente eliminó por completo el cobro de corralón y grúas para víctimas de robo. “Antes les robaban y encima les cobraban para devolverles lo suyo. Eso era inaceptable y ya se terminó”, puntualizó.

Adicionalmente, Mara Lezama anunció un descuento en pago de la tenencia vehicular a quienes fueron víctimas por el robo de su moto o vehículo; se les expedirá un permiso provisional de circulación para que puedan emplacar nuevamente en 2026, y para acceder a estos beneficios deberán presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo pidió comprensión ante la operación de retenes, señalando que estas revisiones han sido clave para la recuperación de unidades. “A veces alguien dice: ¿Por qué me paran? Porque quizá atrás viene una moto robada o un vehículo que pertenece a alguien que hoy está sufriendo”, explicó.

“Gracias a esos retenes, a esas revisiones y a este equipo que trabaja 24/7, estamos recuperando historias, herramientas de trabajo y tranquilidad para las familias” añadió.

La Gobernadora reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo. “No se queden callados. Actuamos de inmediato y buscamos cada unidad hasta encontrarla”, dijo, al tiempo que reafirmó que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando para garantizar paz y justicia a las familias quintanarroenses.