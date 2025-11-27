Playa del Carmen fortalece lazos de cooperación con representantes consulares de Francia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión de trabajo con el cónsul general de Francia en México, Vincent Perrin, y el cónsul de Francia en Cancún, Emmanuel Grimbaum, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas que impulsen el turismo, la inversión y la cooperación bilateral.

El encuentro, realizado en el salón Javier Rojo Gómez del palacio municipal del centro, permitió presentar a la delegación consular los avances de Playa del Carmen en materia de seguridad, infraestructura turística y desarrollo urbano. La alcaldesa destacó que la ciudad se ha consolidado como el municipio más seguro de Quintana Roo, resultado de la histórica inversión en seguridad ejecutada este año, que ha permitido contar con una flotilla de más de 500 patrullas activas, además de un helicóptero.

Asimismo, subrayó que el recientemente inaugurado Arco de Acceso Norte, punto de bienvenida para visitantes nacionales e internacionales, integra tecnología de videovigilancia con lector de placas y reconocimiento facial, conectada directamente al C4 y C5, lo que fortalece el monitoreo y la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

“En Playa del Carmen nuestra prioridad es la seguridad de nuestra gente y de quienes nos visitan. Cada turista debe sentirse protegido desde el momento en que llega al corazón de la Riviera Maya”, afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por integrantes de su gabinete.

La alcaldesa reiteró que la seguridad brinda certeza y confianza a los inversionistas, por lo que se mantendrá el trabajo coordinado con el gobierno del estado y la federación para seguir posicionando a Playa del Carmen como un destino turístico sólido y confiable.

Durante la reunión se abordaron temas como: seguridad y protección al turista, inversiones con certeza jurídica, movilidad urbana, turismo sustentable, modelo educativo francés y capacitación para la Policía Turística.

En el encuentro participaron los secretarios de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos, y de Turismo, Estefanía Hernández, quienes presentaron a los representantes consulares los avances en ambas áreas.