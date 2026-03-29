Presidenta destaca papel de las mujeres en la historia nacional en natalicio de Margarita Maza de Juárez

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la conmemoración por el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza de Juárez en el Museo Panteón de San Fernando, donde destacó el papel histórico de la esposa de Benito Juárez como una figura clave en la construcción del país.

Durante la ceremonia, la mandataria subrayó que reconocer el legado de las mujeres es un acto de justicia histórica y definió a Margarita Maza como la “primera embajadora histórica” de México. Señaló además que es necesario replantear la narrativa del pasado para incorporar con mayor profundidad la participación femenina.

En su mensaje, Sheinbaum resaltó que valores como la lealtad, el coraje y la inteligencia no tienen género, al tiempo que hizo un recorrido por la vida de Margarita Maza, a quien describió como un símbolo de las mujeres que han sostenido el desarrollo nacional desde distintos ámbitos.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, respaldó esta visión al afirmar que Margarita Maza fue mucho más que una figura acompañante, al desempeñarse como consejera, diplomática y patriota durante momentos clave de la historia, incluidos el exilio y la persecución en tiempos de conflicto.

Brugada destacó que este tipo de actos contribuyen a reconstruir la memoria histórica con una perspectiva más incluyente, reconociendo a las mujeres como protagonistas. Asimismo, vinculó este legado con la postura actual del gobierno federal en defensa de la soberanía nacional.

Durante la conmemoración se realizó una guardia de honor y la develación de una placa en homenaje a Margarita Maza, con la presencia de integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como representantes de las Fuerzas Armadas y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

También asistió Sofía Gamio Sánchez Juárez, descendiente de la familia Juárez Maza en sexta generación.

Tras el acto, la presidenta se trasladó al Parque Ecoturístico de las Maravillas, donde encabezó la entrega de certificados a mujeres campesinas, como parte de su agenda enfocada en fortalecer su participación en el desarrollo económico y comunitario.