Trump impone nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano

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WASHINGTON.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones contra funcionarios y organismos del régimen cubano, como parte de una estrategia para presionar a La Habana por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de represión.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las medidas alcanzan a 11 funcionarios cubanos, así como al Ministerio del Interior de Cuba, la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Inteligencia de Cuba.

La dependencia encabezada por Marco Rubio aseguró que las sanciones forman parte de una campaña integral para enfrentar lo que Washington considera amenazas a la seguridad nacional derivadas del gobierno cubano.

“Estados Unidos seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano, a quienes promueven sus objetivos y a quienes permiten que las élites se beneficien mientras el pueblo cubano sufre”, indicó el comunicado.

Entre los funcionarios sancionados se encuentran Juan Esteban Lazo Hernández, Vicente de la O Levy, Mayra Arevich Marín y Roberto Tomás Morales Ojeda, entre otros integrantes del aparato gubernamental y militar cubano.

Las sanciones fueron emitidas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1 de mayo de 2026, la cual permite bloquear bienes y activos de personas señaladas por represión en Cuba y amenazas a la política exterior estadounidense.

Con esta medida, todos los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses quedarán congelados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Además, se prohíben transacciones financieras y operaciones comerciales con personas o entidades estadounidenses relacionadas con los funcionarios y organismos designados.

El Departamento de Estado adelantó que podrían anunciarse más sanciones en los próximos días contra integrantes del gobierno cubano.