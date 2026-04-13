Mara Lezama reabre Parque del Puente Colgante, corazón familiar de Chetumal

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CHETUMAL.- Como parte de las acciones de recuperación de espacios urbanos, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la reapertura del Parque del Puente Colgante en Chetumal, tras concluir un proceso de rehabilitación integral.

La intervención se realizó dentro del programa “Que brille Chetumal” y benefició de manera directa a más de 6 mil 300 habitantes de la capital del estado. Los trabajos contemplaron mantenimiento general, pintura, mejoras en estructuras de carpintería y herrería, así como la restauración de juegos infantiles y la instalación de nuevos columpios.

Durante un recorrido por el lugar, la mandataria constató los avances y destacó la renovación de la iluminación, que permite disfrutar del espacio también en horario nocturno. Subrayó que el parque está pensado como un punto de convivencia para familias, niñas, niños y personas adultas mayores.

“Cuando un espacio público se rescata, se fortalece la comunidad. Estas acciones de gobierno suceden cuando todos colaboramos: cuando un gobierno escucha, cuando la comunidad participa y cuando el bienestar de la gente se coloca en el centro de las decisiones. Porque donde hay comunidad, hay esperanza. Y donde hay esperanza, siempre habrá transformación”, puntualizó la gobernadora Mara Lezama.

Lezama Espinosa explicó que el objetivo de estas acciones es recuperar espacios públicos en condiciones dignas y seguras, con el fin de fomentar la convivencia social y fortalecer el entorno comunitario. En ese sentido, resaltó que el parque retoma su papel como sitio de encuentro para la ciudadanía.

Además de su valor recreativo, el espacio contribuye al bienestar físico y emocional de la población al incentivar la actividad al aire libre y funcionar como área verde dentro de la ciudad.

La reapertura de este parque se enmarca en una estrategia estatal orientada a reconstruir el tejido social mediante la recuperación de espacios públicos, con la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.