Sheinbaum defiende a Luisa María Alcalde ante rumores de salida

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que Luisa María Alcalde Luján vaya a dejar la dirigencia nacional de Morena, luego de versiones difundidas en algunos medios de comunicación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respaldó el desempeño de la líder partidista, a quien calificó como una figura comprometida con el movimiento y con amplia capacidad de trabajo.

“Es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, con mucha convicción”, expresó Sheinbaum, al destacar la trayectoria de Alcalde Luján dentro de Morena, particularmente en la organización de cuadros jóvenes.

En otro tema, la jefa del Ejecutivo federal hizo un llamado a las y los servidores públicos interesados en participar en el proceso electoral de 2027 a separarse de sus cargos con anticipación, antes de iniciar cualquier proceso interno en sus partidos.

Subrayó que no es compatible desempeñar funciones en el gobierno y, al mismo tiempo, buscar una candidatura o participar como aspirante en procesos de selección partidista.

“Quien quiera participar debe dejar su cargo y dedicarse a trabajar desde su partido”, puntualizó.