“No tengo miedo a su administración”: Papa León XIV responde a críticas de Trump y defiende su misión de paz

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ROMA.- El papa León XIV respondió a las críticas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el domingo lanzó señalamientos personales en su contra e incluso afirmó que su llegada al pontificado fue impulsada por él.

Durante su traslado aéreo rumbo a Argelia, el líder de la Iglesia Católica ofreció declaraciones a periodistas que lo acompañan en una gira apostólica de 11 días por África, en la que abordó los comentarios del mandatario estadounidense.

Al ser cuestionado sobre el tema, León XIV subrayó que su labor no es política, sino pastoral, y que su misión se centra en promover la paz a través del mensaje del Evangelio. Asimismo, dejó claro que no teme expresar su postura.

“No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer”, afirmó.

El pontífice añadió que la Iglesia no actúa bajo los mismos parámetros que los gobiernos en materia de política exterior, aunque reiteró su convicción de trabajar como promotor de la paz.

Las declaraciones se dan luego de que Trump cuestionara públicamente al líder religioso, al señalar que no confía en él por considerar que no mantiene una postura firme frente al crimen y por sus opiniones en torno al conflicto con Irán.

Apenas un día antes, desde Roma, León XIV encabezó una vigilia por la paz mundial, en la que hizo un llamado a rechazar la “idolatría del yo”, el dinero y la guerra.

Como parte de su gira internacional, el pontífice visitará del 13 al 23 de abril países como Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde sostendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

En su primer acto en territorio argelino, el Papa participó en una reunión en el centro de convenciones Djamaa el Djazair, donde afirmó que la justicia prevalecerá sobre la injusticia y que el futuro pertenece a quienes trabajan por la paz.