Mara Lezama recibe Premio Nacional a la Excelencia Municipal 2025

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CANCÚN.- El Comité Técnico de Evaluación del Premio Nacional 2025 al Buen Gobierno Municipal otorgó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa el Premio Nacional a la Excelencia Municipal 2025, en reconocimiento a su trayectoria municipalista, su contribución a las causas de las ciudades y a su liderazgo nacional dentro del movimiento municipalista mexicano.

El comité evaluador también analizó el impacto positivo de programas emblemáticos de su gobierno humanista con corazón feminista, los cuales han marcado un hito en la transparencia y el bienestar en Quintana Roo, enfocado siempre en la prosperidad compartida para todas y todos, sin que nadie se quede afuera ni nadie se quede atrás.

Entre estos programas están: Guardianes de la Honestidad y Guardianes del Campo, iniciativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que promueven la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público; y el programa Comemos Tod@s, de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Quintana Roo, perteneciente a la Secretaría del Bienestar, que combate el rezago alimentario con un enfoque de justicia social.

El Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, establecido en 2010, es el reconocimiento más importante en su tipo en México. Es organizado por el Instituto de Buen Gobierno en colaboración con asociaciones municipalistas e instituciones académicas para identificar prácticas gubernamentales que no solo mejoran la calidad de vida, sino que son susceptibles de ser replicadas en todo el país.

Este galardón reafirma el compromiso del Gobierno de Quintana Roo con la transparencia. Al entregar la distinción, se destacó que estas acciones son parte fundamental del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, donde la prosperidad compartida y el combate a la corrupción son los pilares para que los beneficios lleguen a cada rincón del estado.

Con la representación de la gobernadora Mara Lezama, recibieron el galardón la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado, y el director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Ignacio Perera Medina.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, el estado impulsa una transformación profunda de la vida pública, colocando en el centro de las decisiones a las personas y promoviendo políticas públicas que generen bienestar, desarrollo, justicia social y prosperidad para todas las familias quintanarroenses.