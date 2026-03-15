AMLO reaparece y pide apoyo económico para ayudar a Cuba

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Foto de archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales para manifestar su respaldo al pueblo de Cuba, pese a que actualmente se mantiene retirado de la vida política.

A través de un mensaje publicado en la red X, el exmandatario expresó su preocupación por la situación que enfrenta la isla y afirmó que existe un intento de “exterminar” a la nación caribeña por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió.

Llama a no ser indiferentes

En su mensaje, López Obrador citó al expresidente Lázaro Cárdenas, quien durante la Invasión de Bahía de Cochinos expresó solidaridad con el pueblo cubano.

El exmandatario retomó la frase: “No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, para pedir que no se ignore la situación que atraviesa la isla.

Pide apoyo económico para Cuba

Además de su mensaje de apoyo, invitó a todos a depositar en la cuenta Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina

La asociación civil Humanidad con América Latina está integrada —según explicó— por ciudadanos, escritores y periodistas.

El expresidente detalló que los recursos que se recauden serán destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, con el objetivo de apoyar a la población cubana.

“Que cada quien aporte lo que pueda”, concluyó el exmandatario en su publicación.