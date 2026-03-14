Sargazo se dispara en Tulum: retiran 652 toneladas en lo que va de 2026

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TULUM.- El arribo de sargazo a las costas de Tulum ha registrado un incremento significativo durante 2026, lo que ha obligado a las autoridades municipales a reforzar las labores de limpieza en playas y accesos públicos.

El titular de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en el municipio, David Buchanan García, informó que en lo que va del año se han recolectado 652 toneladas del alga, una cifra superior a la registrada en años anteriores durante el mismo periodo.

Arribo de sargazo se adelantó en 2026

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, el aumento comenzó desde los primeros meses del año.

En enero de 2024 se retiraron 36 toneladas de sargazo y en enero de 2025 la cifra subió a 79.64 toneladas; sin embargo, en enero de 2026 la recolección se disparó hasta 235 toneladas.

La tendencia también se observó en febrero: en 2024 se retiraron 50 toneladas, en 2025 fueron 59.10, mientras que en febrero de 2026 se alcanzaron 243.75 toneladas.

En marzo, hasta el momento, se han recolectado 173 toneladas, frente a 93 toneladas en 2024 y 324 toneladas en 2025.

Buchanan García explicó que el fenómeno se adelantó respecto a los pronósticos habituales, pues el recale normalmente comienza a finales de marzo o inicios de abril.

“Realmente el sargazo llegó mucho antes de lo esperado. Desde enero empezó a arribar en grandes cantidades”, señaló.

Refuerzan limpieza en playas y accesos

El funcionario indicó que el incremento del alga también se ha visto impulsado por fuertes corrientes marinas y la extensión del litoral de Tulum, lo que favorece su acumulación en diferentes puntos de la costa.

Ante este panorama, el ayuntamiento ha priorizado la limpieza en accesos públicos a las playas, donde acuden tanto turistas como residentes.

Las labores se realizan en coordinación con la comunidad de Akumal, el sector hotelero y la Secretaría de Marina.

Actualmente se cuenta con 10 contenedores distribuidos en la zona hotelera, además de que se han efectuado más de 45 viajes para retirar el sargazo recolectado tanto por autoridades como por hoteles. Tan solo el día anterior se realizaron 11 traslados con contenedores.

Apoyo a comunidades y acciones de contención

Como parte de las acciones para reforzar la limpieza, el municipio anunció que entregará 20 bieldos y 10 carretillas a la comunidad de Akumal, con el fin de fortalecer las labores de contención y recolección.

Buchanan García reconoció que, aunque existen propuestas para combatir el sargazo desde altamar, se trata de un fenómeno regional que se origina fuera del país, por lo que las acciones municipales se enfocan principalmente en la limpieza y mitigación en las playas.

Añadió que, aunque en algunas zonas del Caribe Mexicano se han instalado barreras de contención, las corrientes y el oleaje característicos de Tulum reducen su efectividad.

El titular de Zofemat advirtió que el arribo de sargazo en 2026 podría ser el doble o incluso el triple del registrado en años anteriores, por lo que las brigadas municipales continúan trabajando de forma intensiva junto con la Marina, hoteleros y voluntarios para mantener limpias las playas del destino.

Con información de La Jornada