Ocupación de pequeños hoteles se desploma a 18% en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Los pequeños hoteles de Playa del Carmen iniciaron septiembre con apenas 18 por ciento de ocupación, después de cerrar la temporada vacacional de verano con un promedio de 48 por ciento, informó Offner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen.

El dirigente señaló que el verano tampoco alcanzó las expectativas que mantenían los establecimientos ubicados principalmente en el centro de la ciudad, mientras diversos factores nacionales e internacionales han reducido la llegada de visitantes y presionado tanto los niveles de ocupación como las tarifas.

Arjona indicó que el 18 por ciento registrado durante los primeros días de septiembre representa una disminución importante respecto a los niveles alcanzados en el mismo periodo del año pasado.

Pese al escenario adverso, el sector mantiene expectativas de una recuperación moderada durante la tercera y cuarta semana del mes, principalmente por las fiestas patrias y la posibilidad de captar reservaciones de último momento.

“Esperemos que las reservas de último momento puedan hacer que al final del mes la ocupación pueda subir. Estamos iniciando el mes. Normalmente, hay una pequeña alza para el final del mes. Estamos con la expectativa”, expresó.

Los pequeños hoteleros también comenzaron a preparar paquetes y promociones con la intención de atraer tanto al mercado nacional como al extranjero durante la próxima temporada vacacional de invierno.

Arjona consideró necesario reforzar las acciones de promoción del destino y mejorar la administración de costos de los establecimientos ante el descenso de la actividad turística.

Asimismo, planteó mantener la coordinación entre empresarios, cámaras, asociaciones y los tres niveles de gobierno para buscar alternativas que permitan enfrentar la baja ocupación y mejorar las condiciones del sector de cara a los últimos meses del año.