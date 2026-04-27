Mara Lezama refuerza estrategia para proteger ecosistemas prioritarios de la entidad

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CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza, con el objetivo de consolidar una estrategia conjunta para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas prioritarios del estado, tanto dentro como fuera de las Áreas Naturales Protegidas.

Durante el encuentro se revisaron acciones para fortalecer la vigilancia ambiental, impulsar programas de restauración ecológica y atender zonas con presión urbana, así como frenar el deterioro de manglares, humedales, selvas y arrecifes, considerados fundamentales para el equilibrio ambiental de la entidad.

Quintana Roo mantiene un papel destacado a nivel nacional en materia de conservación, al contar con más del 30% de su territorio bajo alguna categoría de protección, cifra que incluso supera la meta internacional conocida como 30×30 biodiversidad.

El estado alberga además un importante patrimonio natural integrado por sistemas arrecifales, manglares, selvas tropicales, humedales y corredores biológicos que cumplen funciones clave como la captación de agua, la resiliencia ante el cambio climático y el sostenimiento de la actividad turística.

Como parte de esta agenda, ambas autoridades acordaron avanzar hacia una visión de conservación territorial más amplia, que no se limite a fortalecer las áreas protegidas existentes, sino que también permita intervenir en zonas de amortiguamiento, áreas de recarga hídrica y ecosistemas estratégicos que enfrentan riesgos por el crecimiento irregular.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca reforzar la protección del entorno natural como base del desarrollo sostenible y del bienestar de las futuras generaciones.