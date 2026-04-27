Playa del Carmen va por turismo premium, cultural y digital

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PLAYA DEL CARMEN.- La delegación de Playa del Carmen, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, participa en el Tianguis Turístico de México 2026 con una estrategia orientada a diversificar su oferta y fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más consolidados del Caribe mexicano.

Durante la feria, que se desarrolla del 27 al 29 de abril, la comitiva busca reposicionar al destino más allá del turismo tradicional de sol y playa, impulsando segmentos como el turismo cultural, premium, digital y de experiencias, en un contexto de creciente competencia internacional y transformación del sector.

La secretaria de Turismo municipal, Fabiana Briseño Suárez, señaló que la participación en este encuentro representa una plataforma estratégica para proyectar a Playa del Carmen como un destino integral, competitivo y en constante evolución, al tiempo que destacó que la agenda contempla reuniones con operadores internacionales, plataformas digitales y empresas tecnológicas para atraer visitantes de mayor valor, ampliar la presencia en mercados europeos y fortalecer la comercialización en canales digitales.

El enfoque de la actual administración, añadió, responde a una visión de diversificación que busca integrar innovación, cultura y comunidad en la experiencia del visitante, transitando del modelo All Inclusive a una propuesta de “Todos incluidos”, con la intención de generar nuevas oportunidades para el destino sin perder su esencia.

Como parte de esta estrategia, Playa del Carmen también participa en espacios de promoción conjunta del Caribe mexicano, reforzando la coordinación regional y capitalizando la presencia de compradores, inversionistas y medios internacionales que se concentran en el evento.

A la par, se impulsa el relanzamiento de la marca “Let’s Playa”, con la que se busca modernizar la narrativa turística del destino y conectar con nuevas audiencias globales mediante herramientas digitales y contenido experiencial, sin dejar de lado la promoción de su identidad cultural, que incluye tradiciones como los festejos de la Virgen del Carmen y la participación de comunidades locales y descendientes mayas.

Con esta participación, Playa del Carmen apuesta por consolidar su dinamismo turístico y mantenerse como un referente en el Caribe, mediante una oferta más diversa, incluyente y adaptada a las nuevas tendencias del mercado.