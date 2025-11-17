Mara Lezama rescata el Parque del Queso para las familias de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En territorio y acompañada de las vecinas y vecinos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó el parque Benito Juárez, popularmente conocido como Parque del Queso, totalmente rehabilitado, junto con el equipo de la Secretaría de Educación que lo hizo posible.

“Estamos aquí en el Parque del Queso y quiero agradecer al equipo de la SEQ, encabezado por la secretaria Elda Xix, quienes lo adoptaron y con la suma de esfuerzos, para que el dinero del pueblo rinda, hicieron posible esta rehabilitación”, explicó la Gobernadora.

También señaló que ahora habrá que mantenerlo igual para que puedan disfrutarlo las niñas y los niños, los jóvenes, las madres y padres de familia y hasta los abuelitos y abuelitas.

A través del programa “Que Brille Chetumal” se trabajó en la cancha de fútbol, el skate park, los juegos infantiles, el control de plagas, el kiosco, etc. “El chiste es recuperar los espacios públicos, hacer comunidad, evitar ingerir bebidas alcohólicas, hacer muchas actividades”, añadió Mara Lezama con la presencia de la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández.

Este parque es uno de los lugares más representativos de Chetumal, un punto de encuentro familiar y un símbolo de identidad para muchas generaciones de chetumaleños. Su recuperación devuelve vida, color y seguridad a un espacio que forma parte de la historia y el corazón de la ciudad.

Entre las muchas acciones realizadas se encuentra la limpieza de áreas verdes incluyendo el campo de futbol, rehabilitación y pintura de esmalte en cestos metálicos de basura, hidrolavado a presión de pisos en el área del kiosco, juegos infantiles, gimnasio, rampas de patinaje y domo, aplicación de pintura deportiva antiderrapante en pisos de diversos colores, control de plagas nocivas, como hormigas arrieras, rehabilitación de líneas eléctricas y alumbrado público, rehabilitación eléctrica de luminarias de poste y pintura en guarniciones exteriores.

Estas acciones permiten que las familias chetumaleñas disfruten nuevamente de un parque limpio, seguro y funcional, donde puedan realizar actividades culturales, deportivas y recreativas en un entorno digno.

“Con espacios públicos dignos, combatimos la delincuencia y las adicciones, y promovemos la reconstrucción del tejido social”, señaló Mara Lezama. Además, como parte del compromiso con la participación ciudadana, se instalan códigos QR en diferentes puntos del parque para que las y los ciudadanos puedan reportar cualquier daño, desperfecto o área que necesite atención.

Durante el recorrido, en el que también estuvo Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno de la SEGOB, la titular del Ejecutivo entregó equipo a los elementos de seguridad ciudadana asignados en la caseta de vigilancia.