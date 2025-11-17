Recorte en aguinaldo por retención del SAT afectaría a 22 mil trabajadores en sur del Estado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Más de 22 mil trabajadores del comercio en el sur de Quintana Roo podrían recibir un aguinaldo menor al esperado, debido a la retención del ISR por parte del SAT, advirtió el presidente de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas.

Según Padilla, muchos empleados superan el límite de 3,394 pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera como parte del aguinaldo exenta de impuesto, por lo que el excedente quedará gravado.

Para ilustrar cómo funciona la retención, Padilla puso algunos ejemplos con la tabla vigente del SAT:

Si el aguinaldo es de 4,000 pesos, la retención sería 11.63 pesos.

Si es de 10,000 pesos, el descuento subiría a 126.83 pesos.

Y para un aguinaldo de 20,000 pesos, se alcanzaría una retención de 661.69 pesos.

Padilla señaló que, aunque muchas de las personas afectadas cotizan entre uno y dos salarios mínimos y por ello el impacto será mínimo para ellas, quienes tienen puestos mejor pagados (como administrativos o gerenciales) sí podrían notar una diferencia más significativa.

Por eso, la cámara de comercio decidió reforzar su comunicación con las empresas afiliadas para que expliquen claramente a sus trabajadores cómo se calcula el aguinaldo neto, y evitar confusiones al cierre del año.

Además, recordó que se trata de una disposición federal obligatoria mientras no haya cambios en la legislación.