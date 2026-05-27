Maru Campos comparece ante la FGR por investigación sobre agentes de la CIA

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CIUDAD DE MÉXICO.- María Eugenia Campos acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para atender el citatorio que le fue entregado el pasado 23 de mayo.

Aunque originalmente debía presentarse en las oficinas de la FGR en Ciudad Juárez, la mandataria estatal acudió finalmente a la sede de la capital del país, donde ingresó alrededor de las 10:00 horas acompañada por su abogado Roberto Gil Zuarth, así como dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional.

En paralelo, simpatizantes y militantes panistas se concentraron en Ciudad Juárez para expresar respaldo a la gobernadora.

Se prevé que, tras su comparecencia, Campos y la dirigencia nacional del PAN ofrezcan una conferencia de prensa para fijar postura sobre las investigaciones.

La gobernadora ha negado desde el inicio cualquier conocimiento sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos realizados en Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones estatales, el presunto responsable de coordinar una colaboración irregular entre instituciones habría sido Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió posteriormente al operativo bajo investigación.

Además del citatorio federal, Maru Campos confirmó recientemente haber recibido otro requerimiento por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derivado de una denuncia promovida por Javier Corral Jurado por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Sin embargo, la fiscalía capitalina aclaró que no existe imputación formal contra la gobernadora y que se trata únicamente de una audiencia relacionada con un recurso de impugnación promovido por Corral.

La audiencia ante autoridades judiciales de la Ciudad de México fue programada para el próximo 29 de mayo.