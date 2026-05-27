Sheinbaum rendirá este domingo informe por dos años de su triunfo presidencial

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CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo domingo 31 de mayo encabezará un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, con motivo de los dos años de su triunfo en la elección presidencial.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que su gobierno mantiene el compromiso adquirido con la ciudadanía.

“Que seguimos con el compromiso que hicimos con ellos. Que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar”, expresó.

Sheinbaum reiteró que los principios de su administración y de la llamada Cuarta Transformación continúan siendo “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La presidenta recordó que el anuncio del evento lo realizó el pasado domingo durante una gira por Teapa, donde explicó que el acto también servirá para defender la transformación y la soberanía nacional.

Asimismo, indicó que el mensaje será transmitido en vivo en plazas públicas de las 32 entidades del país para que simpatizantes y ciudadanía puedan seguir el informe de manera simultánea.

“Se llama rendición de cuentas”, dijo Sheinbaum, al señalar que el objetivo es explicar el origen y continuidad del movimiento político que representa.

La mandataria recordó que el 2 de junio de 2024 obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos en la elección presidencial, resultado con el que se convirtió en la titular del Ejecutivo federal para el periodo 2024-2030.