Maru Campos promete continuar la lucha por la paz y la seguridad en Chihuahua

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CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, afirmó que continuará trabajando por la paz y la seguridad del estado, al destacar el carácter fuerte y libre de las y los chihuahuenses frente a las amenazas y dificultades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria compartió una reflexión basada en el libro Crónica de un País Bárbaro, del periodista Fernando Jordán, publicado en 1956, donde se describe a Chihuahua como una tierra marcada por la resistencia y la voluntad de sus habitantes.

Campos señaló que las y los chihuahuenses no se intimidan ante quienes buscan vulnerar sus derechos o afectar la seguridad de la entidad.

“Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua”, expresó.

La gobernadora explicó que, históricamente, Chihuahua fue descrito como un “país bárbaro”, no de manera despectiva, sino como símbolo de fuerza, voluntad y libertad.

“Fernando Jordán escribió hace setenta años: ‘bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad… de un supremo e invencible anhelo por la libertad’. Así describió Jordán a Chihuahua y así lo sigue siendo”, citó.

También retomó otro fragmento de la obra, donde el autor señala que la resistencia frente a los problemas “torpemente creados” representa una de las mayores virtudes del pueblo chihuahuense.

Campos Galván sostuvo que esa capacidad de enfrentar adversidades refleja el temple y carácter de la población del estado.

“Chihuahua, que fuera el país de las luchas sangrientas, de la larga conquista, de las rebeliones violentas; el país bárbaro, en suma; es hoy una tierra de hombres y mujeres libres”, añadió.

Finalmente, la mandataria concluyó su mensaje reafirmando el orgullo e identidad de la población chihuahuense.

“Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre”, puntualizó.