Enrique Inzunza reaparece y niega haberse entregado a autoridades de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció públicamente a través de sus redes sociales para negar versiones sobre una supuesta entrega a autoridades de Estados Unidos, luego de las acusaciones formuladas por fiscales de ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El legislador sinaloense aseguró que es falsa la información difundida por lo que calificó como “medios de la derecha” respecto a cualquier contacto con autoridades estadounidenses.

“Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, expresó en su mensaje.

Inzunza sostuvo que permanece en Sinaloa junto a su familia y personas cercanas. “Estoy en mi tierra Sinaloa, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, escribió.

Asimismo, rechazó las acusaciones realizadas en su contra por autoridades estadounidenses, donde se le señala presuntamente de mantener vínculos y brindar protección al Cártel de Sinaloa.

“Las imputaciones son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, afirmó.

El senador también indicó que atenderá cualquier requerimiento que eventualmente le formulen las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad. Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor”, manifestó.