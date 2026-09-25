Marybel Villegas desconoce designación de “Gino” Segura y acusa manipulación de encuestas

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Marybel Villegas Canché desconoció la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo y acusó que las encuestas utilizadas por Morena fueron manipuladas para favorecer al senador con licencia, señalamientos sobre los que hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas concluyentes.

La diputada federal, quien participó en el proceso interno, sostuvo que los resultados presentados por el partido están “fuera de la realidad” y cuestionó que durante la reunión en la que se informó la decisión no se transparentaran suficientemente aspectos como la metodología, las empresas responsables de las mediciones y otros elementos del levantamiento.

“Yo no lo reconozco”, respondió Villegas al ser cuestionada directamente sobre Segura como coordinador estatal, al tiempo que anunció que llevará su inconformidad a las bases de Morena en los 11 municipios de Quintana Roo.

La morenista fue más allá al asegurar que existió manipulación tanto en la encuesta principal como en las denominadas “encuestas espejo”. Según su versión, Segura habría recibido previamente información sobre las secciones en las que se realizarían los levantamientos, lo que le habría permitido reforzar su presencia en esos puntos.

“Me dicen que le dieron al candidato que luego dieron como ganador las secciones donde iban a encuestar”, afirmó. Hasta ahora, esta acusación corresponde al señalamiento de Villegas y no se ha acreditado públicamente que Segura haya recibido anticipadamente esa información.

Villegas responsabilizó además a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de haber avalado lo que calificó como un proceso “amañado”. Hernández asumió la presidencia de ese órgano partidista en abril y tiene entre sus tareas el seguimiento de las alianzas rumbo a los comicios de 2027.

La inconformidad ocurre también en medio de las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo por los procedimientos utilizados para definir las coordinaciones estatales. El PT ha cuestionado su falta de participación en aspectos metodológicos de las encuestas y decidió poner en pausa su acompañamiento a las definiciones mientras exige revisar los acuerdos con Morena.

Villegas también puso en duda algunos de los porcentajes de conocimiento presentados durante el proceso interno. Encuestas públicas realizadas previamente han mostrado resultados distintos entre sí respecto de los aspirantes de Morena en Quintana Roo, dependiendo de la metodología, el universo consultado y las preguntas utilizadas; esas diferencias, por sí mismas, no permiten determinar la validez o invalidez de las mediciones internas cuestionadas por la diputada.

La legisladora sostuvo que el nombramiento de un coordinador estatal tampoco equivale jurídicamente a la candidatura de Morena a la gubernatura, cuya definición formal corresponde a una etapa posterior del proceso electoral.

“Cuatro meses es una eternidad en política”, afirmó Villegas, quien consideró que todavía pueden modificarse las condiciones internas antes de la definición de candidaturas.

Segura ya buscó establecer contacto con la exaspirante para sostener una reunión, aunque el encuentro todavía no se había concretado. Villegas aseguró que está dispuesta a dialogar y señaló que su inconformidad no es de carácter personal, pero aclaró que una eventual reunión no significará que retire sus cuestionamientos al procedimiento.

Como siguiente paso, anunció que recorrerá los 11 municipios para realizar asambleas y escuchar a militantes sobre la decisión tomada por la dirigencia. El recorrido comenzaría la próxima semana y podría iniciar en la zona sur del estado.

Villegas señaló además que analiza acudir tanto a las instancias internas de Morena como a los tribunales electorales para plantear sus inconformidades, aunque hasta ahora no se ha informado de la presentación formal de algún recurso contra el procedimiento.

La diputada sostuvo que sus recorridos no pretenden convertirse en una campaña contra Morena, sino consultar a las bases sobre el rumbo que deberá seguir después de la designación de Segura. También afirmó que existe inconformidad entre sectores de la militancia, una apreciación que atribuyó a los contactos que ha mantenido con integrantes del partido.