Más de 145 mil connacionales han sido repatriados desde enero: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va de la administración del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a 145 mil 537 mexicanos, informó el gobierno federal durante la conferencia matutina de este jueves encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con datos oficiales presentados en Palacio Nacional, 130 mil 364 connacionales recibieron atención consular antes de ser repatriados a México, como parte de la estrategia de protección a migrantes desplegada por el Estado mexicano.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que del 20 de enero, fecha en que Trump asumió la presidencia y puso en marcha políticas antimigratorias, al 17 de diciembre, se registraron más de 145 mil deportaciones, de las cuales 116 mil 116 se realizaron por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea.

En el marco del Día Internacional del Migrante, la funcionaria subrayó la relevancia económica y social de los mexicanos que viven en Estados Unidos, al señalar que contribuyen de manera significativa tanto a la economía estadounidense como a la mexicana.

Rodríguez precisó que octubre fue el mes con más deportaciones, con un total de 16 mil 734 paisanos retornados.

Como parte del programa federal “México te abraza”, el gobierno dispone de nueve centros de atención en siete entidades del país para recibir a las personas repatriadas.

Los retornos terrestres se realizan principalmente a través de los cruces fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que los traslados aéreos llegan a los aeropuertos de Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En el periodo referido, 99 mil 924 mexicanos arribaron a alguno de los centros de atención; en tanto que los 45 mil 613 que optaron por no acudir a estos espacios recibieron, de cualquier manera, alimentación, orientación jurídica, acceso a llamadas y apoyo para su traslado a sus lugares de origen en los puntos de ingreso al país.

Por su parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores y subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó que la red consular mexicana en Estados Unidos ha intensificado su labor ante el aumento de redadas y detenciones migratorias.

Detalló que se han realizado 9 mil 322 visitas a centros de detención migratoria, lo que representa un promedio de 28 visitas diarias, además de 53 asesorías legales diarias a connacionales.

Velasco indicó que se identificaron 22 consulados, de los 53 existentes, donde se reforzará el personal legal y de protección preventiva, así como los 13 consulados ubicados en la franja fronteriza, debido al incremento de operativos migratorios en esas regiones.

Como resultado de estas acciones, señaló que a través del consulado de Chicago se logró que 200 mexicanos detenidos por su estatus migratorio puedan enfrentar sus procesos en libertad, de los cuales 13 ya accedieron a este beneficio.