Gobierno federal alcanza acuerdos clave con transportistas y productores rumbo al T-MEC

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las mesas de diálogo instaladas por el gobierno federal con transportistas y productores agrícolas alcanzaron acuerdos relevantes en materia de seguridad y temas comerciales, lo que permitió desactivar los bloqueos carreteros que se mantenían desde hace más de un mes y frenar nuevas movilizaciones previstas para finales de diciembre.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, informó que, junto con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, encabezó las negociaciones desde el inicio del conflicto, logrando compromisos concretos, principalmente en el rubro de seguridad para el transporte de mercancías.

Como parte de los acuerdos, el gobierno federal se comprometió a reforzar la protección a transportistas y cargas en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva, mediante acompañamiento operativo y el fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas.

“Se brindará acompañamiento en tramos de mayor riesgo y se fortalecerá el uso de herramientas tecnológicas, con el objetivo de proteger la integridad de transportistas, productores y de la ciudadanía en general, garantizando el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas”, señaló el subsecretario.

En materia agropecuaria, se informó que a partir de este 18 de diciembre el gobierno federal recibirá a un equipo técnico del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con el fin de analizar propuestas relacionadas con la pignoración de cultivos como frijol, maíz, sorgo, trigo, cebada y soya.

Asimismo, se acordó la participación de los productores en los trabajos del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de apoyo y comercialización para el sector.

De manera paralela, este equipo técnico trabajará con la Secretaría de Economía para definir una ruta institucional que permita analizar los temas vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conforme a los mecanismos formales establecidos.

También se informó que los centros de acopio y abasto alimentario, actualmente operados por Alimentación para el Bienestar, recibirán atención prioritaria como parte de los compromisos asumidos.

En las negociaciones participaron representantes de las secretarías de Economía, Hacienda, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional.

Con estos acuerdos, se desactivaron las amenazas de bloqueos carreteros anunciados para el próximo 24 de diciembre por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes exigían mayor seguridad y atención a las problemáticas del sector agrícola.

Con información de Excélsior