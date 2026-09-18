PT se distancia de Morena por designaciones rumbo a 2027, incluida la de Q. Roo; analizará futuro de la alianza

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido del Trabajo (PT) decidió dejar de acompañar los anuncios de las coordinaciones estatales que Morena realiza rumbo a las elecciones de 2027, ante sus cuestionamientos sobre las encuestas utilizadas para definir los nombramientos y el trato que, según dirigentes petistas, ha recibido como aliado. La decisión no representa hasta ahora una ruptura formal de la coalición.

Por instrucciones de su dirigente nacional, Alberto Anaya, representantes del PT no participarán en las próximas entregas de constancias mientras concluye el proceso de designación. Posteriormente, el partido prevé analizar en su Consejo Nacional si mantiene su alianza electoral con Morena o compite por separado en algunas entidades.

“Parece que ya no nos quieren de aliados. Una vez más nos pisotean”, declaró a El País uno de los dirigentes petistas consultados sobre las diferencias surgidas durante el proceso interno.

Benjamín Robles, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, confirmó que la decisión de apartarse temporalmente de los anuncios fue comunicada en la mesa nacional de la coalición.

“Nosotros informamos en la mesa nacional que, dado lo que estábamos percibiendo, no acompañaríamos los anuncios que se han venido dando y vamos a esperar hasta que se termine”, señaló.

Una de las principales diferencias se encuentra en el mecanismo utilizado para definir las coordinaciones. El PT había solicitado aplicar encuestas espejo para contrastar los resultados de las mediciones, propuesta que no fue aceptada. Morena ha mantenido bajo reserva pública los resultados completos de sus sondeos, aunque participantes del proceso han señalado que las mediciones fueron mostradas a los aspirantes.

Las inconformidades petistas alcanzan a 12 de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, de acuerdo con dirigentes del partido citados por El País. Uno de los casos señalados es Quintana Roo, donde el PT cuestionó la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Dirigentes petistas consultados por ese medio sostienen que Rafael Marín Mollinedo aparecía al frente de las mediciones que conocían. Morena, en cambio, designó a Segura Vázquez, quien posteriormente aseguró que la dirigencia nacional presentó los resultados de sus encuestas a los cinco participantes antes de anunciar su nombramiento.

El distanciamiento también quedó reflejado en Chetumal, donde Gerardo Rodríguez López, comisionado político estatal del PT, no acudió a la primera conferencia de prensa ofrecida por Segura Vázquez después de asumir la coordinación. Sí estuvieron representantes estatales de Morena y del Partido Verde.

Las mayores diferencias se han presentado en Zacatecas. El PT respaldaba a Geovanna Bañuelos, pero Morena otorgó la coordinación a Verónica Díaz Robles. Fuentes partidistas citadas por El País señalaron que otras mediciones conocidas por los inconformes colocaban a Bañuelos por encima de Díaz, aunque esas encuestas no corresponden necesariamente a las utilizadas oficialmente por Morena para tomar la decisión.

En Michoacán, el PT respaldaba a Raúl Morón, mientras que Morena designó a Carlos Torres Piña. También existen diferencias por las decisiones adoptadas en Guerrero y otras entidades donde los perfiles respaldados por el partido aliado no obtuvieron las coordinaciones.

Las tensiones se producen mientras Morena continúa definiendo las coordinaciones que permanecen pendientes. Estos cargos forman parte de la organización partidista rumbo a 2027, aunque las candidaturas deberán formalizarse conforme a los procedimientos y tiempos establecidos por la legislación electoral.

El PT sostiene que, pese a sus diferencias, continúa formando parte del proyecto político de la Cuarta Transformación y hasta ahora no ha anunciado formalmente el fin de su alianza con Morena. Una vez concluidas las designaciones, su Consejo Nacional deberá discutir la estrategia electoral que seguirá en 2027.