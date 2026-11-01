Recarga del acuífero de la Península de Yucatán podría caer hasta 23% hacia 2035, advierte investigadora

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CANCÚN.- La recarga natural del acuífero de la Península de Yucatán podría disminuir entre 20 y 23 por ciento hacia 2035 por las alteraciones climáticas, advirtió Laura Margarita Hernández Terrones, investigadora de la Universidad del Caribe (Unicaribe).

La especialista explicó que las proyecciones provienen de modelos de balance hídrico y de circulación general, y varían según los escenarios de emisiones globales. Precisó que esas estimaciones no incluyen los efectos de las actividades humanas, como la deforestación y la creciente presión demográfica y turística, que agravan los riesgos para el suministro y la sustentabilidad regional.

Durante su presentación, señaló que los cambios en las temporadas de lluvias y frentes fríos, conocidos como nortes, alteran los procesos naturales de los acuíferos y cenotes.

Entre las consecuencias mencionó modificaciones en los ciclos de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, y una mayor disolución de minerales de la roca carbonatada, que cambia la composición del agua.

Hernández Terrones planteó la necesidad de establecer zonas de reserva hidrogeológica para proteger áreas estratégicas de recarga.

Como antecedente, citó una experiencia desarrollada en Yucatán mediante la colaboración de autoridades estatales y especialistas. Explicó que permitió regular las actividades en la superficie para conservar esas zonas sin afectar a las comunidades locales.

La investigadora llamó a replantear la gestión del agua y la responsabilidad ciudadana. Sostuvo que el desafío va más allá del ahorro doméstico y requiere evaluar cómo los patrones de consumo afectan los recursos naturales y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.