México analizará reclamar a EU parte de los 15 mil millones de dólares del ‘Mayo’ Zambada

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México analizará, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la posibilidad de solicitar a Estados Unidos una parte de los bienes que eventualmente sean decomisados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras su condena a cadena perpetua.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el decomiso de los recursos aún no se ha concretado, por lo que primero será necesario conocer el desarrollo del proceso judicial en territorio estadounidense.

“Vamos a ver con la Fiscalía. No quiere decir que los 15 mil millones de dólares ya se hayan decomisado. Ya le pediríamos a la fiscal que informe”, declaró.

La posibilidad surge luego de que el juez federal Brian Cogan sentenciara a cadena perpetua al cofundador del Cártel de Sinaloa y autorizara el decomiso de bienes como parte de la reparación del daño derivado de las actividades de narcotráfico atribuidas al acusado.

Tras conocerse la sentencia, el fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella, afirmó que el fallo representa un acto de justicia para las víctimas del Cártel de Sinaloa y recordó que, durante décadas, Zambada encabezó una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la propia fiscalía estadounidense reconoció que hasta el momento no ha logrado localizar los bienes del narcotraficante, por lo que el eventual aseguramiento de los recursos continúa sujeto al avance de las investigaciones.

Sheinbaum señaló que será la FGR la instancia encargada de evaluar la viabilidad jurídica de que México pueda reclamar una parte de los recursos que eventualmente sean recuperados por las autoridades estadounidenses.