México deportación de esposa de Duarte por investigaciones en Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya realiza gestiones para lograr la deportación a México de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien es investigada por presunto desvío de recursos públicos.

A través de un comunicado, la dependencia aclaró que la detención de Gómez Fong en Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no fue resultado de una solicitud directa de la institución federal mexicana.

No obstante, tras su aseguramiento, la Fiscalía de Chihuahua solicitó la intervención de la FGR, debido a que la mujer enfrenta investigaciones abiertas en el ámbito estatal.

La FGR detalló que, por medio de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se recibió la petición de apoyo para dar seguimiento al caso y coordinar acciones con autoridades estadounidenses.

En ese sentido, la dependencia federal señaló que mantiene comunicación con instancias de Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes y concretar la deportación de Gómez Fong hacia territorio mexicano, donde enfrenta señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción durante la administración estatal encabezada por su esposo.