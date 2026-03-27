Estefanía Mercado da la bienvenida a la selección de Portugal que se concentra en Mayakoba

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado dio la bienvenida a la selección nacional de Portugal, que se encuentra concentrada en Mayakoba, uno de los complejos turísticos más exclusivos del Caribe mexicano.

La munícipe destacó que la presencia del equipo europeo en la ciudad refleja el posicionamiento de Playa del Carmen como un destino internacional para el turismo deportivo y la preparación de selecciones de alto nivel, gracias a su infraestructura, conectividad y calidad de vida.

“Nos llena de orgullo que la selección de Portugal haya elegido Mayakoba y Playa del Carmen como su sede de concentración. Aquí encontrarán no solo instalaciones de primer nivel, sino también la hospitalidad y la energía de nuestra gente”, expresó Estefanía Mercado.

La presidenta municipal señaló que este tipo de visitas contribuyen a fortalecer la proyección global del destino, al tiempo que generan un impacto positivo en la economía local y consolidan a Playa del Carmen como uno de los principales puntos de encuentro del deporte internacional en el Caribe mexicano.

Asimismo, subrayó que la ciudad ya comienza a vivir el ambiente mundialista, con la llegada de visitantes y aficionados que encuentran en el destino una combinación única de fútbol, cultura y naturaleza.

La selección de Portugal realiza su preparación en Mayakoba, complejo turístico reconocido a nivel mundial por sus instalaciones de lujo, privacidad y entorno natural, ubicado en el municipio de Playa del Carmen.

“Playa del Carmen es una ciudad abierta al mundo. Esta siempre será su casa en el Caribe mexicano. ¡Bienvenidos!”, concluyó la presidenta municipal.