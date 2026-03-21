Refrenda Mara Lezama compromiso y oportunidades con la inclusión de personas con Síndrome de Down

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CANCÚN.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, destacaron la importancia de construir una sociedad incluyente donde todas las personas tengan oportunidades reales de desarrollo.

Durante un mensaje conjunto, la Gobernadora resaltó que en Quintana Roo se reconoce el talento, la dedicación y la alegría de personas con Síndrome de Down que hoy participan activamente en distintos ámbitos laborales. “En Quintana Roo creemos en una sociedad donde todas y todos participan, crean, trabajan y aportan”, expresó.

Ejemplificó con casos como el de Elías, Mónica, Kathia y Guillermo, quienes elaboran productos como granola, galletas, barras energéticas y miel, además de atender clientes y manejar inventarios con responsabilidad.

También mencionó a Óscar, quien trabaja en una paletería atendiendo al público, así como a José Miguel, quien se desempeña como mesero en una cafetería, demostrando que el empleo abre puertas y fortalece la autonomía.

Por su parte, Verónica Lezama informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Población, en Quintana Roo hay 409 personas con síndrome de Down, de las cuales 160 residen en Benito Juárez. En este contexto, señaló que el DIF estatal, en coordinación con asociaciones civiles, sociedad organizada y empresas socialmente responsables, impulsa acciones para garantizar el acceso a servicios de salud, educación, empleo y participación plena.

Añadió que también se fortalecen los Centros de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ) y los Centros de Rehabilitación Integral Municipales (CRIM) mediante jornadas médicas y equipamiento especializado.

Mara Lezama reiteró que cada historia refleja que el talento no tiene límites cuando existe inclusión, e hizo un llamado a seguir construyendo un Quintana Roo donde todas y todos tengan un lugar para que puedan crecer, aportar y abrazar la vida juntas y juntos.}