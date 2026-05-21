Sheinbaum confirma cancelación de reunión con “zar antidrogas” de EU

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CIUDAD DE MÉXICO.-La visita oficial a México de Sara Carter, identificada como la “zar antidrogas” del gobierno estadounidense, fue pospuesta y ya no se realizará el próximo lunes como estaba previsto, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la cancelación obedeció a temas de agenda de la funcionaria estadounidense.

“Ayer me comentó Roberto Velasco que probablemente no viene el lunes y que la reunión se pospondrá por asuntos esencialmente de agenda”, señaló Sheinbaum.

La visita de Carter tenía como objetivo abordar temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico entre ambos países.

En días recientes, la funcionaria estadounidense lanzó un mensaje de advertencia contra los cárteles mexicanos, al asegurar que “se les acabó el tiempo” y exigir resultados inmediatos en la lucha contra el crimen organizado.

La cancelación ocurre en medio de versiones sobre tensiones entre ambos gobiernos por la presunta solicitud de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por supuestos vínculos con el narcotráfico.

No obstante, Sheinbaum aclaró que continúa en pie la reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

La presidenta detalló que primero sostendrá un encuentro con el funcionario estadounidense junto al gabinete de seguridad, para posteriormente dar paso a reuniones privadas de trabajo.

Asimismo, destacó que el diálogo forma parte del entendimiento bilateral en materia de seguridad alcanzado entre México y Estados Unidos.

“Todo lo que queremos es seguir trabajando en el marco de este entendimiento”, afirmó.

Respecto a las versiones sobre posibles extradiciones de funcionarios sinaloenses, Sheinbaum reiteró que cualquier detención en México debe sustentarse en pruebas y órdenes judiciales emitidas conforme a la ley.

La mandataria subrayó que su gobierno no protegerá a ningún servidor público en caso de demostrarse responsabilidades penales y recordó que su administración ya ha actuado contra autoridades municipales vinculadas con grupos criminales.