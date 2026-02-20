México teme que narcos colombianos entren al país como aficionados durante el Mundial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades mexicanas informaron que se mantienen en alerta para evitar que ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico intenten ingresar al país aprovechando el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo señaló una autoridad de Jalisco, una de las sedes del torneo.

La medida responde a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, en organizaciones criminales mexicanas.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, explicó que se mantiene coordinación permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Indicó que incluso se ha retornado a ciudadanos colombianos que no pudieron acreditar el motivo de su estancia en la entidad.

En la entidad —donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación— se han detectado casos de personas que llegan con la intención de reclutarse con grupos delictivos. Según el funcionario, algunos podrían intentar ingresar utilizando paquetes turísticos durante el Mundial.

En junio pasado, el Ejército mexicano detuvo a 10 exmilitares colombianos en un operativo en el estado de Michoacán, tras una explosión que dejó seis soldados mexicanos fallecidos.

Especialistas atribuyen este fenómeno al desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017 y a la reducción del presupuesto militar en Colombia, lo que habría propiciado que excombatientes y exmilitares busquen integrarse a estructuras criminales en México. Situaciones similares se han observado en conflictos como los de Sudán y Ucrania.

Por su parte, Guadalajara se prepara para recibir a decenas de miles de visitantes con un despliegue de más de dos mil cámaras de videovigilancia, drones y sistemas antidrones, además de helicópteros y patrullas, con el fin de reforzar la seguridad durante el torneo.

La justa mundialista —que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará con 48 selecciones— será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

En la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda más poblada del país con alrededor de 3.5 millones de habitantes, se ubica el Estadio Akron, con capacidad para aproximadamente 48 mil aficionados y una de las sedes oficiales del campeonato.