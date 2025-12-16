México y Canadá fortalecen alianza contra la inseguridad

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo canadiense, Gary Anandasangaree, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, en un contexto marcado por tensiones en la relación trilateral de Norteamérica.

A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch informó que el diálogo fue “franco y productivo”, y destacó la importancia de avanzar en prioridades compartidas entre México y Canadá. Señaló que ambos gobiernos continúan trabajando en el Plan de Acción Canadá–México, convencidos de que la cooperación internacional es clave para la seguridad y el bienestar de sus naciones.

El contacto se dio poco después de que el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá (Public Safety Canada) difundiera un mensaje en el que confirmó la llamada telefónica y subrayó el interés mutuo por fortalecer la seguridad bilateral y dar seguimiento a los compromisos conjuntos.

La conversación entre ambos funcionarios ocurre en un momento complejo para la relación trilateral de América del Norte, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su inconformidad con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), e incluso amagó con su disolución.

Esta postura ha derivado en la imposición de aranceles por parte de Washington a productos de sus propios socios comerciales, además de abrir la posibilidad de que Estados Unidos busque acuerdos bilaterales por separado con Canadá y México.

De acuerdo con el gobierno canadiense, la llamada se realizó alrededor de las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y fue calificada como “productiva”, al abordar el fortalecimiento de la seguridad bilateral y el avance del Plan de Acción Canadá–México.

El intercambio forma parte de la agenda de cooperación impulsada por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del primer ministro canadiense Mark Carney, la cual se reforzó tras la Cumbre del G7 celebrada en junio de 2025 en Canadá, donde García Harfuch integró la delegación mexicana.