Vigilantes Ciudadanos, pieza clave del tejido social de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- En un ambiente de convivencia, gratitud y espíritu navideño, el Gobierno Municipal de Playa del Carmen realizó la tradicional posada en honor a las y los Vigilantes Ciudadanos, reconociendo su compromiso, vocación de servicio y valiosa contribución al bienestar y la seguridad comunitaria.

En representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, asistió el presidente honorario del Sistema DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, quien transmitió el reconocimiento y agradecimiento de la alcaldesa a las y los integrantes del programa, destacando su papel fundamental en el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana, la convivencia vecinal y el cuidado de las niñas y los niños del municipio.

Durante su mensaje, Eduardo Asencio subrayó el significado especial de esta convivencia, al reunir a 198 mujeres y hombres adultos mayores que forman parte del programa Vigilantes Ciudadanos, a quienes reconoció como ejemplo de participación social, responsabilidad cívica y profundo amor por Playa del Carmen.

Asimismo, destacó la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan la participación ciudadana y reconozcan la experiencia, compromiso y aportación de las personas adultas mayores en la construcción de comunidades más seguras y solidarias.

En el evento estuvieron presentes Deyanira Martínez, secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana; Carlos Montesinos, secretario de Seguridad Ciudadana; Diego Almícar, director de Proximidad Social; Aureny Martín, directora de Tránsito Municipal; Félix Teh, director de Educación y Bibliotecas; y Gabriel Álvarez, director del Instituto de la Juventud, quienes acompañaron a las y los Vigilantes Ciudadanos en esta celebración de fin de año.

En este marco, se destacó el liderazgo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, cuyo gobierno impulsa una política de cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la participación social y promoviendo acciones enfocadas en la inclusión, la convivencia comunitaria y el bienestar de las familias playenses.