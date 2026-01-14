MIA del proyecto Perfect Day Mahahual promete conservar 100 % del manglar

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

MAHAHUAL.- La naviera estadounidense Royal Caribbean Cruise Line solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorización para construir el parque de diversiones acuáticas del destino turístico privado Perfect Day México, con la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en que la que promete conservar el 100 % del manglar en la zona, deforestar sólo 20 % del terreno y hacer la mayoría de sus obras en áreas previamente impactadas con construcciones.

La MIA fue presentada desde el 9 de diciembre mediante la empresa Cielo Asoleado S. de R. L. de C. V., representada por Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México, y constituida para las obras de construcción, que costarán 3 mil 903 millones 848 mil pesos, que equivalen a 208 millones de dólares, según el documento que la Semarnat comenzó a evaluar el pasado 8 de enero.

Explica que el proyecto global turístico consta de dos partes y que la actual solicitud de autorización es sólo para la primera, la cual consta de su componente terrestre, que se desarrollará en un polígono de 82.58 hectáreas ubicadas – asegura-, totalmente dentro de la zona urbana de Mahahual, pues estará a espaldas del puerto Costa Maya, pues allí pretende ofrecer diversiones a sus turistas de cruceros.

La segunda parte es el componente marítimo-costero, correspondiente a “Caletas y Dunas Artificiales Perfect Day México”, que no forma parte de la MIA presentada.

Destaca que el estudio dice que se necesitarán tres años para construir el parque acuático, lo cual contradice las declaraciones anteriores de los ejecutivos de la naviera en el sentido de que abrirá sus puertas después de septiembre del 2027, a menos de iniciar operaciones antes de la conclusión total de la obra.

Promete mayor área en conservación

Explica que el polígono para Perfect Day cuenta con 825 mil 404.01 metros cuadrados de terreno y 404.88 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, pero que sólo desarrollará infraestructura en el 35.91 % del polígono, dejando el 64.09 % sin intervención.

Asimismo, afirma que requiere el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en el sólo el 19.84 % del terreno, equivalentes a 16.38 hectáreas, y que el parque se desarrollará principalmente en áreas previamente intervenidas, con las que se refiere al anterior parque acuático Lost Mayan Kingdom, cuyas construcciones serán demolidas.

Agrega que habrá áreas de conservación y restauración que “garantizarán, mediante la delimitación precisa, que las áreas de manglar se mantengan al 100 % asegurando que sólo se realicen actividades correspondientes a la preservación”, indicando que el área total ocupada por manglares y humedales es de 47.84 hectáreas.

Asegura que éstas formarán parte del 64.09 % del polígono que no se tocará y del Parque Ecológico Mahahual, previsto en la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de la localidad.

Antes de presentar la MIA a la Semarnat, la naviera solicitó al ayuntamiento de Othón P. Blanco el cambio de uso de suelo y densidades de construcción de los terrenos para el proyecto, pues están incluidos en el Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual en la parte denominada Nuevo Mahahual.

La modificación fue aprobada el 1 de diciembre del 2025, estableciendo una densidad de hasta 50 viviendas y hasta 90 cuartos por hectárea, con alturas de hasta cuatro pisos o 14 metros, y de 63 metros para toboganes, juegos, tirolesas y asta bandera.

Por otra parte, se incluye la construcción de infraestructura de servicios básicos propios “que eviten la sobrecarga de los sistemas urbanos existentes”, como una planta de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Igualmente, dice que, debido a que Mahahual carece de un centro de acopio de basura, la naviera gestionará a través de un tercero los residuos urbanos generados por el proyecto, pero que los detalles de esta gestión los presentará después de que la Semarnat le autorice la construcción.

Áreas del parque acuático

Según el proyecto, la infraestructura turística del parque acuático irá acompañada de restaurantes e instalaciones de comercios y servicios, con capacidad para recibir a 21 mil turistas de cruceros al día y albergar a 2 mil 500 colaboradores, por lo que solicita también la autorización para operarla durante 97 años.

Divide el parque en seis áreas temáticas o “barrios” denominados en inglés: Arrival (Llegada), Hideaway (Refugio), Family Cove (Caleta Familiar), Loco Waterpark (Parque Acuático Loco), Áreas de Servicio (BOH) y Áreas Naturales, que tendrán techados 51 mil 38.67 metros cuadrados, equivalente al 6.18 %, donde estarán las áreas de servicios y administrativas, restaurantes y bares, así como sanitarios.

Serán áreas no techadas 774 mil 770.22 metros cuadrados, es decir, el 93.82 % del parque, donde estarán las amenidades exteriores, como los toboganes, tirolesas, ríos artificiales, andadores, jardines y las áreas naturales.

En el área Arrival se tendrán áreas de consumo, el asta bandera, un juego de alebrijes, baños, playa artificial, senderos, canal de trajineras, cuarto de máquinas, andadores, explanadas y jardines.

En el área Hideaway habrá almacenes, áreas de consumo, baños, área de descanso, hamacas, tumbonas, sombrillas, palapas, alberca 6 chill lagoon, playa artificial, senderos, cuarto de máquinas, andadores, rampas y explanadas, pasarela, jardines y áreas naturales.

El área Family Cove constará de almacenes, área médica, canchas futbol, tenis y voleibol, área de globo, áreas de consumo, baños, área de descanso, hamacas, tumbonas, sombrillas, palapas, río lento, alberca 4 niños, toboganes, alberca 5 familiar, alberca central, alberca 07, playa artificial, senderos, huella toboganes alberca, cuarto de máquinas, andadores, rampas, explanadas y jardines.

El Loco Waterpark tendrá áreas de servicios, almacenes, área médica, áreas de consumo, baños, área de descanso, hamacas, tumbonas, sombrillas, palapas, áreas de tobogán Icon Tower, Sombrero y Action Pool, alberca 1 de olas, alberca 2 adventure pool, alberca 3 action pool, río lento, alberca, cuarto de máquinas, playa artificial, senderos, andadores, explanadas, pasarela y jardines.

Las Áreas de Servicio serán constituidas por Edificio BOH (servicios de trastienda), planta de residuos sólidos urbanos, planta de tratamiento de aguas residuales, planta de ósmosis inversa, andadores, circulación, estacionamiento y jardines.

Finalmente, la sección de Áreas Naturales tendrá humedal y manglar al norte y al sur, selva y una pasarela.