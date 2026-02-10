Mineros ‘levantados’ en Sinaloa fueron confundidos con ‘Los Mayos’: García Harfuch

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diez mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y de los cuales al menos cinco fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, esta línea de investigación surge de las primeras declaraciones de los cuatro detenidos, quienes pertenecen a una célula de Los Chapitos y reconocieron haber levantado a los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver al creer que formaban parte de un grupo criminal antagónico.

García Harfuch aclaró que esta versión no descarta otras líneas de investigación, y precisó que conforme se realicen más detenciones se obtendrá mayor información sobre el caso. Subrayó además que no existían denuncias previas por extorsión o amenazas contra los trabajadores o la empresa minera.

“Son las primeras declaraciones de estos detenidos; conforme vayamos teniendo más detenidos, vamos a tener más información”, señaló el secretario, quien reiteró que hasta ahora no se cuenta con reportes previos de hostigamiento por parte del crimen organizado.

El titular de Seguridad confirmó que habrá más detenciones, ya que continúan los operativos de las fuerzas federales en la entidad para capturar a todos los responsables del secuestro y asesinato de al menos cinco de los mineros, quienes fueron sacados por la fuerza de un campamento habilitado por la empresa.

Detalló que fue tras el reforzamiento de la zona con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se logró la captura de los primeros cuatro presuntos responsables. Los mineros fueron privados de la libertad el 23 de enero, y el caso continúa bajo investigación.